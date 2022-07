Inter, Gosens preoccupa: si pensa a un altro esterno

31-07-2022 19:12

Sembrava un colpo na 90 solamente pochi mesi fa, ma Robin Gosens non sta riuscendo a imporsi all’Inter dopo le magie fatte vedere con l’Atalanta di Gasperini e con la nazionale tedesca.

I suoi problemi fisici continuano a preoccupare o staff nerazzurro, che non permettono di utilizzarlo come si deve, senza preoccupazioni di sorta. Ecco che, secondo La Stampa, i nerazzurri starebbero considerando di tornare sul mercato per cercare un altro esterno.

Il nome sarebbe quello di Filip Kostic, in scadenza nel 2023 con l‘Eintrach Francoforte e valutato circa 15 milioni di euro. Sul ragazzo ci sarebbe anche la Juve, che però non ha mai dato l’idea di volere affondare seriamente.

