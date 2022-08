Inter, Gosens rassicura: "Mi sento sempre meglio"

10-08-2022 23:21

Dopo l’amichevole vinta per 11-0 contro il Sant’Angelo Lodigiano, Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Inter TV.

Queste le parole dell’esterno nerazzurro: “Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato per l’esordio contro il Lecce, con tantissima voglia di fare bene”.

Gosens è chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Ivan Perisic sulla fascia sinistra nerazzurra. La forma fisica migliore non c’è ancora, ma a suo dire non manca tanto per rivedere il giocatore straripante che si era visto nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.