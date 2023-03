Inter, Gosens salta il Porto

Leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra per l'esterno nerazzurro: condizioni da valutare

13-03-2023 12:39

Problema per il tecnico Simone Inzaghi: Robin Gosens si è infatti sottoposto oggi ad accertamenti ed esami clinici strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio rimediato contro lo Spezia. La diagnosi è di leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutare nei prossimi giorni fa sapere con comunicato l’Inter. Naturalmente, il giocatore sarà costretto a saltare la trasferta di Champions League contro il Porto valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. All’andata, la squadra di Inzaghi si è imposta per 1-0.