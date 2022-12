Inter: Gosens verso la permanenza

27-12-2022 10:02

Da miglior esterno sinistro del campionato al Mondiale visto davanti alla televisione. Per Robin Gosens il 2022 è un anno da archiviare in fetta. Arrivato all’Inter in piena fase di recupero da un infortunio, ma reduce dagli anni belli con l’Atalanta, il tedesco non è riuscito a replicare. Anzi, complici i pochi spazi trovati, si è visto pian piano ridimensionato al ruolo di riserva di Federico Dimarco. Tuttavia, una permanenza in nerazzurro sembra certa: lo scenario più realistico è quello della permanenza che pesa a bilancio per poco più di 21 milioni di euro. Quella cifra non è stata offerta da nessuno e il tourbillon di prestiti non sembra allettare né la società nerazzurra né il giocatore. Che in questo secondo pre-campionato è apparso in forma: togliere il posto a Dimarco è assai improbabile. Ma Gosens, salvo sorprese, sembra destinato quantomeno a provarci.