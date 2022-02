Inter, Graziani: "Lautaro accusa la sostituzione"

13-02-2022 15:15

Ciccio Graziani ha dato la sua analisi del match tra Inter e Napoli: “Le due squadre possono recriminare un po’, soprattutto il Napoli che nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Nella ripresa, l’Inter ha segnato e ha amministrato meglio la partita. Un tempo per parte, quindi pareggio giusto. Ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, più dal Napoli. L’Inter ha gestito bene la seconda parte della partita, ieri mi è piaciuto molto Samir Handanovic. L’Inter si accontenta del pari perché è davanti e poi è andata a giocare in trasferta contro il Napoli. Azzurri un po’ delusi forse”.

Infine, Graziani ha chiuso parlando di Lautaro: “Non si sente padrone del ruolo di titolare, viene sempre sostituito. Secondo me accusa questa non piena fiducia nei suoi riguardi, lo condiziona in campo”.

OMNISPORT