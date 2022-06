09-06-2022 12:21

Non c’è soltanto l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala e il possibile ritorno di Romelu Lukaku a tenere banco in casa Inter. Beppe Marotta lavora contemporaneamente anche a un’altra operazione di calciomercato che potrebbe assicurare a Simone Inzaghi l’agognato vice-Brozovic.

Inter, Asllani l’uomo scelto come vice-Brozovic

Parliamo di un centrocampista in grado di tenere palla e dettare i tempi del gioco, proprio come il croato, che attualmente non ha in squadra un compagno con le sue stesse caratteristiche.

L’elemento scelto da Marotta per questo ruolo corrisponde al nome di Kristjan Asllani, regista dell’Empoli tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di serie A. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, Asllani e l’Inter sarebbero ormai a un passo dal siglare il loro matrimonio.

Inter e Asllani sempre più vicini

“Kristjan Asllani si sta avvicinando sempre più all’Inter – scrive il giornalista su Twitter – Ormai stabiliti già da una settimana i termini del contratto fino al 2027. I nerazzurri hanno offerto (all’Empoli, ndr) un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo (a 10 milioni) in determinate condizioni”.

I tifosi dell’Inter sperano nell’arrivo dell’albanese

La notizia del probabile acquisto di Asllani ha provocato grande gioia tra i tifosi dell’Inter, che ritengono l’albanese tra i più promettenti centrocampisti del campionato. “Fammi sognare Nico, ti prego”, scrive Gonzalo, chiedendo a Schira di confermare prima possibile l’acquisto di Asllani.

“Prendere così Asllani sarebbe un grandissimo affare, poche storie!”, il commento di Jonathan. “Lo vorrei anche più di Dybala, abbiamo perso uno scudetto per il vice-Brozovic”, aggiunge Yassassin, ricordando le difficoltà dell’Inter quando ha dovuto giocare senza regista.

“Se prende Asllani Marotta si conferma il miglior dirigente d’Italia”, commenta NoMoreLimits. “Lunga vita a Marotta, i soldi da investire sono sempre meno ma lui riesce a prendere sempre giocatori validi”, afferma Indro. Pino, invece, ne approfitta per prendere in giro i “cugini” del Milan: “Nicolò, abbi pazienza, puoi dare la notizia di un trasferimento al Milan? Va bene anche falsa, sennò i tifosi della rivale si dannano l’anima…”.

