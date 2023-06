Inter, i ricordi di Wesley Sneijder: “Avevo un solo sogno, la Champions”

L’ex eroe del Triplete nerazzurro ai microfoni di SportBible: “Pallone d’Oro? Sono rimasto sorpreso di non aver vinto, ma non mi interessa”

17-06-2023 19:05

L’ex stella ed eroe del Triplete dell’Inter, il fantasista olandese Wesley Sneijder, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di SportBible, ha commentato – a detta sua – dell’esperienza in nerazzurro a Milano e e del mancato Pallone d’Oro. Ecco le parole del fantasista dell’Inter di Mourinho: ”Sarei potuto restare al Real Madrid per molti anni. Comunque, dopo che me ne sono andato, ho vinto la Champions League all’Inter”.

Un parere poi anche sul mancato Pallone d’Oro: “Sono rimasto sorpreso di non aver vinto, ma non mi interessa. Avevo un solo sogno, che era quello di vincere la Champions League. Per me è stato meglio che vincere premi individuali”.