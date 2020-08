Inter, il campionato potrebbe iniziare solo a ottobre

Milan, Juve e Napoli, per dirne tre, sono già al lavoro e stanno preparando muscoli e schemi in vista della prossima stagione ma chi ha chiuso l’anno sportivo solo pochi giorni fa non ha ancora neanche fissato la data del raduno. E’ il caso di Inter e Atalanta, le ultime italiane ad uscire di scena in Europa con la squadra di Conte che è arrivata fino alla sfortunata finale persa col Siviglia. Eppure tra meno di un mese, il 19 settembre, già inizia il campionato. Al di là del faccia a faccia tra Zhang e Conte, il problema va risolto. Come fare?

Ipotesi due settimane di riposo in più per l’Inter

La data di inizio della A è ufficiale, per un campionato che dovrebbe chiudersi il 23 maggio prevedendo una sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio e cinque turni infrasettimanali ma per l’Inter (e l’Atalanta) il campionato potrebbe cominciare due settimane dopo.

I tanti nazionali un problema in più

Non solo, l’Inter ha diversi nazionali nella propria rosa, che dovranno rispondere alle convocazioni per la finestra fissata a inizio settembre. In pratica, buona parte dei giocatori nerazzurri non avrebbero che pochi giorni di stacco, prima di tornare in campo.

La soluzione è partire a ottobre

Ecco quindi che torna a prendere corpo un’idea già ventilata nelle scorse settimane. Inter e Atalanta potrebbero chiedere alla Lega Serie A di posticipare, per loro, almeno le prime due giornate di campionato. Come riporta Il Messaggero, l’obiettivo è quello di avere più tempo per la preparazione della prossima stagione.

I vicecampioni d’Italia potrebbero cominciare dalla terza giornata per poi recuperare le prime due, quindi scendere in campo nel weekend del 3-4 ottobre, a poco più di due settimane dall’inizio della fase a gironi di Champions League, fissata per il 20-21 ottobre (sorteggio il 1° ottobre)

Al momento i due club non hanno ancora presentato richieste ufficiali alla Lega. Potrebbe accadere a breve: l’assemblea della Lega Serie A – inizialmente programmata per il 2 settembre – è stata posticipata al 9 settembre.

SPORTEVAI | 25-08-2020 10:42