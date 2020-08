Serie A 2020-2021, decise le date: si torna a giocare durante le Feste

Il campionato di Serie A 2019-2020 è appena terminato, ma già si pensa a quello 2020-2021. Che è di fatto alle porte. La pandemia di Coronavirus, che ha imposto uno stop di tre mesi al torneo terminato con la vittoria dello scudetto della Juventus per il nono anno consecutivo, ha infatti ristretto i tempi di intervallo tra una stagione e l’altra, così all’indomani della fine di un’edizione della Serie A sono già state rese note le date della prossima stagione.

La prima giornata della Serie A 2020-2021 si disputerà sabato 19 e domenica 20 settembre , mentre la conclusione del torneo è fissata per domenica 23 maggio . La decisione è arrivata al termine del Consiglio di Lega svoltosi lunedì a Milano

Si tratterà, quindi, come prevedibile, di una stagione compressa, con 38 giornate spalmate su poco più di otto mesi e ben poche soste. Sarà infatti inevitabilmente compressa anche la pausa natalizia: una giornata sarà disputata il 3 gennaio , ma non si giocherà nel giorno di Santo Stefano come invece accaduto nel 2018.

Ha quindi “vinto” la linea del presidente della Figc Gabriele Gravina, che si era detto scettico sull’ipotesi di far cominciare il campionato già nel weekend dell’11 e 12 settembre, appena 40 giorni dopo la fine del torneo precedente.

La maggior parte delle squadre, del resto, aveva chiesto di ricominciare il 19 settembre, con la possibilità di inserire un turno durante le vacanze di Natale. Solo Juventus, Lazio, Milan e Atalanta si erano espresse per iniziaare il 12 settembre, subito dopo gli impegni con le nazionali. Il presidente Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo sono riusciti a far trovare un’intesa tra i club.

Questo il comunicato diramato al termine del Consiglio: “Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio”.

OMNISPORT | 03-08-2020 20:39