Inter, il Marsiglia smentisce la trattativa per Sanchez

26-07-2022 00:00

L’Inter vuole liberarsi di Alexis Sanchez. Ma piazzare l’attaccante cileno in questa sessione di mercato sta diventando una cosa molto complicata per i nerazzurri. Tant’è che l’Olympique Marsiglia ha deciso di chiamarsi fuori per il ‘Nino Maravilla’, come riportato da Rmc Sport.

Il club francese ha infatti smentito l’esistenza di una trattativa con l’Inter per Sanchez. Il Marsiglia, allenato da poche settimane da Igor Tudor, ritiene al momento completo il proprio reparto offensivo. Il cileno vorrebbe ora provare a tornare al Barcellona.