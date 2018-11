Inter, il Real ha individuato il sostituto di Modric

Nuove esaltanti novità per l’Inter riguardanti l’affare Modric. Nella scorsa estate il trasferimento del centrocampista croato ai nerazzurri non si concretizzò soprattutto a causa del muro eretto da Florentino Perez, presidente del Real Madrid, davanti alla cessione del giocatore. Ora, però, la situazione è cambiata e l’Inter potrebbe davvero riuscire ad acquistare il vice-campione del mondo dalla Casa Blanca. Lo riferisce il portale spagnolo Don Balon, che spiega come Perez si stia convincendo del fatto che Modric non rappresenti più una pedina fondamentale per il Real Madrid.

NON PIU’ INCEDIBILE. Anche a causa delle fatiche dei Mondiali di Russia, dove Modric ha condotto la Croazia fino ad una storica finale, il centrocampista ha accusato un netto calo di rendimento nei primi mesi della stagione in corso con la maglia delle merengues. E valutando anche il fatto che il giocatore ha ormai abbondantemente sorpassato la trentina – ha compiuto 33 anni lo scorso settembre – Perez inizia a pensare che cedere Modric possa rappresentare una mossa poi non così azzardata, soprattutto se il croato venisse rimpiazzato da un giocatore di talento, ma più giovane e con margini di crescita ancora ampi.

NUOVO TALENTO. Perez avrebbe anche già individuato il “rimpiazzo” di lusso del croato: si tratta di Dele Alli, 22enne trequartista del Tottenham. Don Balón cita anche le cifre di partenza della possibile trattativa tra il Real e gli Spurs: Perez sarebbe pronto a offrire 80 milioni per Alli, mentre il Tottenham non si sederebbe al tavolo per meno di 100. Ad ogni modo, non parliamo di una distanza esagerata tra le parti. E se Alli dovesse vestire la camiseta blanca, arrivare a Modric sarebbe decisamente più facile per l’Inter.

SPORTEVAI | 19-11-2018 10:28