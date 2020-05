Inter, il ritorno dell'ex scatena e divide i tifosi

Il “cancello” della Pinetina potrebbe riaprirsi presto per un suo possibile ritorno. Mai parola fu più giusta da mettere tra virgolette vista l’assonanza con il nome, Joao Cancelo, che da qualche ora agita il sonno e i sogni di calciomercato dell’Inter e dei suoi tifosi che si sono fiondati sui social per esprimere il loro parere. Interisti spaccati tra entusiasmo e delusione, tra chi ritiene che sarebbe un grande colpo e chi pensa possa essere un “cavallo di ritorno” dal sapore di “minestra riscaldata”.

Per il CdS Inter su Cancelo

La bomba di mercato l’ha lanciata il Corriere dello Sport. Cancelo sarebbe la possibile chiave per sbloccare la trattativa tra Inter e Barcellona per il passaggio di Lautaro Martinez in blaugrana. Il Barça, secondo il CdS, preleverebbe il terzino ex Inter e Juve, dando Semedo al Manchester City e poi lo girerebbe ai nerazzurri con forte conguaglio in cambio del “Toro”.

Cancelo: l’Inter, il riscatto, la Juve e Guardiola

Un giocatore di grande spessore fino adesso però in parte incompreso. Joao Cancelo non è riuscito a esprimersi mai appieno nonostante le sue grandi qualità tecniche e il suo spiccato senso offensivo che lo avevano paragonato ai migliori interpreti del ruolo, Roberto Carlos o Dani Alves tanto per intenderci.

Messosi in luce nel Valencia, ha lasciato in nerazzurro grandissimi ricordi e rimpianti dopo l’esplosione con Spalletti nella stagione 2017/18. Ma a fine stagione, causa fair play finanziario, l’Inter non riuscì a riscattarlo. Pochi mesi dopo lo prese la Juve. Con Allegri ebbe una grande partenza ma i limiti difensivi spesso sottolineati dal tecnico toscano e qualche acciacco, consigliarono Paratici a privarsene nello scambio, con conguaglio, con il City per Danilo.

Ma nemmeno con Guardiola, Cancelo è riuscito a fare quel salto di qualità tanto atteso tanto da finire rapidamente in panchina anche con i Citizens. Ora un possibile ritorno laddove si è messo in luce. Chissà…

Cancelo all’Inter: tifosi interisti spaccati

In poche ore l’hashtag #Cancelo è finito in trend topic su Twitter. Sono davvero una marea i commenti dei tifosi interisti che però si sono divisi tra cui sogna e traguarda il suo ritorno in grande stile a solcare la fascia nerazzurra e chi invece vede nei limiti, tecnici e caratteriali dello spagnolo un grosso ostacolo per la sua consacrazione a grandi livelli.

Interisti pro Cancelo

“Questa è casa tua, ti prego torna” è il leit motivi di quelli che ci credono ciecamente nello spagnolo; altri scrivono: “Non giocate con i miei sentimenti che è dal primo giorno che se n’è dovuto andare che sono una vedova di João Pedro Cavaco Cancelo e spero in un suo ritorno in nerazzurro così come lo spero per Rafinha”; “Chi dubita di Cancelo semplicemente non capisce niente di calcio”; “È vero, non sa difendere. Forse gli manca la Milano da bere. Dopo le pippe che abbiamo avuto. Joao Cancelo sei il benvenuto”.

Interisti contro Cancelo

“Lautaro per Cancelo e conguaglio anche no grazie” invece scrivono quelli che non vedono di buon occhio il ritorno di Joao; altri scrivono: “Se Cancelo torna all’Inter mi ammazzo in maniera dolorosa”; “Cancelo con Conte nn dura 10 secondi”; “Il city non scambierà mai alla pari Semedo e Cancelo”; “Cancelo è il prototipo di giocatore indisciplinato che con Conte non giocherà mai”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 09:32