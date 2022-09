Inter, incontro con Skriniar prima della Roma

22-09-2022 17:40

Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Il contratto del difensore slovacco con l’Inter terminerà infatti a fine stagione e ora il club nerazzurro vuole accelerare i tempi. Come riporta TMW la settimana prossima, dopo la sosta ma prima della sfida alla Roma, ci sarà un nuovo incontro fra le parti per discutere il possibile rinnovo.

L’ultima proposta dell’Inter era intorno ai cinque milioni di ingaggio all’anno, ma arrivando magari a sei e mezzo Skriniar potrebbe anche decidere di rimanere in nerazzurro. La proposta del Paris Saint-Germain era sui nove e il club francese resta in allerta. Senza rinnovo, lo slovacco potrebbe già firmare con il PSG a febbraio da parametro zero.