Inter, incontro per l'erede di Perisic: le ultime sulla trattativa

13-06-2022 20:41

L’Inter è a lavoro per regalare a Simone Inzaghi la squadra del prossimo anno entro fine giugno. Una missione non semplice, ma diverse trattative sono già avviate, sia in entrata che in uscita. C’è un accordo di massima per Paulo Dybala e Romelu Lukaku potrebbe davvero tornare in nerazzurro dopo una stagione deludente al Chelsea. Questi sono i due grandi obiettivi, mentre tra i principali partenti potrebbero esserci Skriniar con direzione Psg e Dumfries, dopo l’addio di Perisic al Tottenham di Conte.

Inter, obiettivo Bellanova

Marotta è infatti in cerca di un sostituto del croato e tra i tanti nomi c’è quello di Bellanova, esterno del Cagliari. Il 22enne di Rho si è contraddistinto in questa stagione tutt’altro che da ricordare per i sardi, terminata con la retrocessione in Serie B.

Raoul Bellanova ha già annunciato il suo addio sui social, dopo la retrocessione del Cagliari: “Trovare le parole è difficile, non ho ancora dormito, nella mia testa rimbomba quel minuto 60, quella parata su quel tiro che avrebbe cambiato tutto, che avrebbe scritto un finale diverso, continuo a chiedermi perché il destino abbia deciso così, un perché non l’ho trovato, però sono arrivato a una conclusione e ci tengo a dirla.

Sono orgoglioso di aver indossato questi colori, di aver lottato con i miei compagni nel bene e nel male fino all’ultima partita, di averci messo il cuore assieme a loro. Purtroppo non è andata come volevamo, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non so il futuro dove mi porterà ma sono convinto che Cagliari tornerà a stare dove merita, grazie a tutti, Raoul“.

Inter, per Bellanova passi avanti: manca la fumata bianca

L’Inter si è fiondata così sul giocatore e nel pomeriggio di oggi c’è stato un incontro tra le parti a Milano, che però come riporta Sky Sport si può definire ‘interlocutorio’, nel senso che non ha portato a una fumata bianca. All’uscita, il ds cagliaritano Capozzucca ha commentato con un secco no comment. L’affare non è ancora in dirittura di arrivo, ma l’Inter vede sempre più vicino Bellanova.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE