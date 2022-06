Inter, non solo Bellanova per la fascia: le alternative nerazzurre

08-06-2022 14:00

Col passare dei giorni aumentano i candidati per le fasce della prossima Inter di Simone Inzaghi, intenzionato ad avere almeno due uomini sia a sinistra che a destra.

Fasce Inter, occhio a Dumfries

Al momento i nerazzurri, dopo la partenza di Perisic, avrebbero bisogno di un solo uomo per completare il pacchetto esterni ma nei prossimi giorni andrà monitorata la situazione di Dumfries.

L’olandese infatti ha estimatori importanti (su tutti Bayern Monaco e Manchester United) e con un’offerta sopra i 40 milioni potrebbe lasciare Milano.

Fasce Inter, non solo Bellanova

In caso di addio di Dumfries, all’Inter non basterebbe più solo chiudere su Bellanova ed è proprio per questo motivo che Marotta e i suoi uomini stanno vagliando ulteriori profili per le corsie nerazzurre.

Fra questi, il primo è una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi alla Lazio ovvero Manuel Lazzari, giocatore che, sborsando una decina di milioni circa, potrebbe seriamente riabbracciare il suo vecchio allenatore sotto la Madonnina.

Fasce Inter, si guarda anche in casa Torino

L’altro nome importante sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Wilfried Singo, esterno classe 2000 autore di una stagione assai brillante con la maglia del Torino e già finito nel mirino del Tottenham.

L’ivoriano però, a differenza di Lazzari, obbligherebbe l’Inter a un esborso maggiore visto che Cairo per meno di 25 milioni non ha intenzione di lasciarlo partire: in questo caso, contropartite e diplomazia potrebbero aiutare ad abbassare le pretese granata e rendere più agevole la trattativa per un giocatore che certamente garantirebbe spinta e muscoli alla fascia interista.

