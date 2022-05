Inter, Perisic dà baci e abbracci ma saluta: l'ufficialità

31-05-2022 16:06

Ivan Perisic non è più un giocatore dell‘Inter. Il calciatore croato ha ufficializzato la notizia che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Tramite un post Instagram il calciatore ha dato il commiato ai nerazzurri.

Ivan Perisic è addio: il post Instagram

Ivan Perisic ha scelto i social per salutare e dare l’annuncio del suo addio ai colori nerazzurri. Dopo diverse stagioni l’Inter non sarà più la sua casa. “Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia – scrive -, la mia avventura all’Inter termina qui. Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti insieme. È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia. Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo… ‘È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala”.

Nel futuro di Perisic c’è ora il Tottenham di Antonio Conte

Il calciatore croato, come noto, nelle precedenti settimane ha rifiutato il rinnovo contrattuale con l‘Inter di Simone Inzaghi. Perisic non ha gradito certi atteggiamenti della società e la mancata importanza che sarebbe stata data al suo rinnovo. Ha anche detto no al rilancio dell’Inter che era passata da 4,5 milioni a 5 più bonus. Ora, andrà Tottenham di Antonio Conte con cui ha firmato un biennale.

Il Tottenham dopo Perisic pensa anche a Bastoni

Risolto o meglio concluso uno dei tormentoni delle ultime settimane non è detto che non ci siano altri addii in casa Inter. Si è tornato a parlare di Lautaro dopo le voci su Lukaku e Dybala ma non è detto che non vada via anche Alessandro Bastoni. Proprio il Tottenham ha messo gli occhi sul difensore: i nerazzurri accetterebbero però solo a seguito di una lauta proposta, almeno 55 milioni.