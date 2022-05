31-05-2022 11:19

Grandi manovre in casa Inter, questa può davvero essere la settimana decisiva per l’arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala, l’uomo che Beppe Marotta sta inseguendo da mesi, ovvero da quando l’argentino ha definitivamente rotto con la Juventus. Non solo: il dirigente nerazzurro è convinto di poter realizzare anche il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

L’Inter a caccia di attaccanti, ma Lautaro può partire

Dovesse concludere le due operazioni, però, l’Inter potrebbe essere costretta a cedere Lautaro Martinez, top scorer e grande protagonista della stagione appena conclusa.

Un sacrificio a cui, però, non sembrano essere disposti i tifosi dell’Inter, secondo cui trattenere il Toro è un’assoluta priorità.

Inter, il sondaggio sul web sull’attacco

Il sentimento del tifo nerazzurro emerge chiaramente su Twitter, nelle risposte a una domanda che il giornalista Fabrizio Biasin pone proprio agli interisti. “Lukaku, Dybala, Lautaro: chi è il più forte? – domanda il giornalista di Libero ai suoi follower – La risposta è semplice”.

Tenere Lautaro la priorità dei tifosi dell’Inter

Nei commenti al post emerge chiaramente come il preferito dai tifosi dell’Inter sia proprio Lautaro Martinez. “È Lautaro, non può essere ceduto – scrive Christian -. Primo perché Lukaku fra un anno se ne andrebbe, secondo perché Dybala non tiene tutto l’attacco come lui”. “Nel complesso Lautaro è il più forte dei tre, a mio avviso”, aggiunge Marco.

“Scusa ma che domanda è, hanno caratteristiche diverse – protesta Aslan -. Dal punto di vista squisitamente tecnico Dybala. Ma Lautaro segna di più”. “Lautaro ha dimostrato di essere forte sia con Lukaku (Inter) sia con Dybala (Argentina) quindi il caso è chiuso vostro onore…”, il parere di Tao.

“Tre giocatori diversi, ma il Toro è una spanna sopra a tutti. Poi, a parte le qualità tecniche, gioca con una cattiveria che gli altri due non hanno”, il commento di Marco. “Lautaro potenzialmente è il più completo, maturando ogni anno dimostra di essere l’esatto mix tra Dybala e Lukaku. A conti fatti penso sia più difficile rinunciare a lui rispetto ad uno degli altri due”, concorda Db86.

Rare le eccezioni, come Soloio: “Calcisticamente parlando e al netto di infortuni, se al nastro di partenza sono tutti e tre al 100% della condizione non c’è confronto: Dybala vince per distacco”. F invece vota per il belga: “Lukaku spacca la serie A”. Ma la maggioranza degli interisti continua a preferire Martinez: “Lautaro tutta la vita, non scherziamo”, conclude Maur.