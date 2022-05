Inter, Marotta sogna la coppia Dybala-Lukaku: Lautaro verso l'addio?

31-05-2022 10:27

L’Inter sogna la coppia d’oro in attacco: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I nerazzurri sono già proiettati verso il futuro, e se l’argentino ormai ex Juve è vicino alla firma con i nerazzurri, il ritorno del belga prende sempre più quota. Se entrambe le trattative dovessero concretizzarsi, Lautaro direbbe addio all’Inter.

Inter, Dybala sempre più vicino: la situazione

La trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter sarebbe ormai in fase avanzata, come ha lasciato intendere l’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta: “La speranza è che possa giocare con noi”. Una frase che lascerebbe pochi dubbi, con il dirigente dell’Inter che si è sbilanciato non temendo nessun cambio di direzione da parte della Joya.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argentino ha manifestato il totale gradimento per i nerazzurri, accettando la richiesta dell’Inter di temporeggiare. La priorità dei meneghini è quella di alleggerire il monte ingaggi, e il passaggio di Vidal al Flamengo, più l’addio di Sanchez, darebbero il via libera per chiudere l’affare Dybala. L’argentino non ha fretta e sul piatto c’è l’offerta dell’Inter da 6 milioni di euro più bonus.

Lukaku verso il ritorno all’Inter: oggi l’incontro

Parallelamente alla trattativa con Dybala, l’Inter lavora per il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga avrebbe da tempo manifestato la volontà di tornare a vestire i colori nerazzurri, dopo l’anno difficile vissuto con il Chelsea. Nelle prossime ore è in programma un incontro tra i dirigenti dell’Inter e Sebastien Ledure, avvocato e gestore degli interessi dell’attaccante. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è capire se ci siano le condizioni su un futuro contratto.

L’ostacolo però, potrebbe essere rappresentato dalla nuova società del Chelsea, la quale non vorrebbe cedere Lukaku con la formula del prestito. L’ingaggio che offrirà Marotta a Lukaku dovrebbe aggirarsi attorno ai 7,5 milioni di euro netti a stagione (11 al lordo), la stessa cifra che il belga percepiva in passato all’Inter, ben distante dai 12+3 che guadagna ora al Chelsea.

Lukaku e Dybala spingono Lautaro lontano dall’Inter

L’eventuale doppio arrivo in attacco, spingerebbe Lautaro Martinez lontano dall’Inter. L’argentino non avrebbe più lo spazio desiderato, e nonostante il Toro abbia manifestato più volte la volontà di restare in nerazzurro, e il club non voglia cederlo, con un’offerta da 70-80 milioni di euro, l’argentino potrebbe partire.

Su di lui ci sarebbero da tempo diversi top club europei, che potrebbero scatenare una vera e propria asta per aggiudicarsi le prestazioni di Lautaro Martinez.