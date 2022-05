Futuro Dybala: oggi l'incontro con l'Inter, si cerca l’accordo

26-05-2022 09:17

Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala. Più trascorrono i giorni e più sembra certo che l’argentino continuerà a giocare in Serie A. L‘Inter si prepara all’offensiva decisiva.

Inter-Dybala, previsto un incontro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbe essere in programma un incontro tra i vertici del club nerazzurro e i rappresentati dell’ex stella della Juventus per cominciare ad intavolare una trattativa e capire le condizioni per arrivare ad un accordo.

L’Inter può mettere sul piatto un asset molto importante, ovvero la possibilità di permettere a Paulo Dybala di continuare a giocare la Champions League. Inoltre, in accordo con Simone Inzaghi, la Joya avrebbe un ruolo centrale nel progetto nerazzurro. Sarebbe l’uomo di punta a cui affidare la squadra.

Futuro Dybala, la Roma non molla la presa

L’Inter è indubbiamente la favorita per diventare la prossima squadra di Paulo Dybala ma la Roma, fresca di vittoria in Conference League, non ha intenzione di lasciare nulla d’intentato. La felicità di José Mourinho ha esaltato ancor di più la dirigenza che vorrebbe tanto regalare un super colpo allo Special One e al popolo giallorosso.

Il fatto di non disputare la Champions League resta un limite importante per le ambizioni dei giallorossi. Paulo Dybala è abituato a giocare nella massima competizione europea, difficilmente accetterebbe di accontentarsi dell’Europa League ma la presenza di José Mourinho potrebbe anche cambiare le carte in tavola.

Inter, pronto un grande sforzo per Dybala

Oltre alla carta Champions League, l’Inter pare disposta a fare un grande sacrificio per convincere Paulo Dybala a scegliere Milano, sponda nerazzurra. Si vocifera di un contratto sino al 2026 a sei milioni di euro netti all’anno (più vari bonus). Proposta che l’Inter farebbe solo dopo aver avuto la certezza di salutare diversi giocatori dallo stipendio ingombrante, in particolare Alexis Sanchez e Arturo Vidal (quest’ultimo vicino al Flamengo). Da ricordare che anche Alessandro Bastoni potrebbe essere sacrificato, sempre che arrivi una proposta monster da non meno di 70 milioni di euro (il Tottenham di Antonio Conte, dopo la conquista del pass Champions League, ci starebbe pensando).