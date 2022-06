Caccia all’esterno, l’Inter guarda in casa Cagliari

06-06-2022 12:40

Col passare dei giorni le voci di mercato riguardanti i possibili colpi dell’Inter continuano ad aumentare e, in certi casi, a prendere notevolmente corpo.

Esterno Inter, il nome che fa gola a Marotta

È questo il caso di Raoul Bellanova, esterno del Cagliari che nelle ultime ore pare aver stravolto le preferenze nerazzure ed esser finito in cima al taccuino di Marotta.

Costui infatti, prima di pensare a stringere per Dybala e Lukaku attraverso le cessioni, vuole chiudere per il vice Dumfries sulla corsia di destra e completare così il pacchetto esterni della prossima Inter di Simone Inzaghi.

Esterno Inter, le cifre e i numeri di Bellanova

Classe 2000, Bellanova rappresenta una delle poche note liete dell’amarissima stagione del Cagliari conclusasi con la retrocessione in Serie B.

Il nativo di Rho infatti, nell’ultima annata in Serie A, ha messo assieme 31 presenze condite da 1 gol e 2 assist aumentando esponenzialmente il numero dei suoi estimatori.

Anche l’Inter non ha potuto non notare le prestazioni del numero 12 che ora, dopo esser stato riscattato dal Bordeaux per ottocentomila euro, gradirebbe parecchio rimanere nell’elite del calcio italiano.

Esterno Inter, le alternative a Bellanova

L’Inter potrebbe assolutamente venire incontro alle aspirazioni del giovane azzurro il cui cartellino oscilla tra gli 8-10 milioni di euro che però, contando sulla volontà del giocatore, potrebbero anche essere limati.

I nerazzurri, in questo modo, riempirebbero lo spot sull’esterno lasciato vacante dalla partenza di Perisic, un ruolo per il quale restano ancora nominalmente in corsa anche Destiny Udogie dell’Udinese e Andrea Cambiaso del Genoa

Costoro però, viste le richieste fatte dai rispettivi club, non fanno momentaneamente al caso dell’Inter che invece con Bellanova, sia da un punto di visto tecnico che finanziario, soddiferebbero sia le esigenze di Inzaghi che quelle delle proprie casse.