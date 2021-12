Inter, Inzaghi è soddisfatto ma la Juventus fa ancora paura

24-12-2021 08:29

Al giro di boa del campionato, l’Inter di Simone Inzaghi è prima con 46 punti, a +4 dal Milan, seconda forza del torneo. Con il pass degli ottavi di Champions League in tasca, il tecnico nerazzurri si gode il momento ma predica attenzione.

Inter, la sconfitta con la Lazio

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi si è soffermato sul momento chiave di questa prima abbondante fetta di stagione, ovvero la sconfitta patita all’Olimpico con la Lazio (3-1 il finale): “Penso che le sconfitte fanno tutte molto male, ma dalle sconfitte si può uscire più forti. Sappiamo le circostanze di quella sconfitta, ma ne siamo usciti più forti“. Talmente forti da arrivare al termine del girone d’andata con 46 punti totali, ben cinque in più dello scorso anno quando, in panchina, c’era un certo Antonio Conte. L’Inter di Simone Inzaghi vince e convince, merito anche della regola dei cinque cambi: “Diciamo che da quando sono stati introdotti i cinque cambi ho avuto sempre attenzione a questo. Si ha questa fortuna di inserire cinque giocatori e devi cercare di fare le cose giuste”. Ora, dopo le tante fatiche, è tempo di riposarsi in vista dei tanti impegni del prossimo anno: “La magia adesso, nonostante siamo in un ottimo momento e in un’ottima striscia, è che i ragazzi e noi dello staff avevamo bisogno di staccare per passare le festività con i nostri cari”.

Inzaghi e la rimonta della Juventus

In questo momento, l’Inter ha 12 punti in più della Juventus in classifica. La differenza tra le due squadre sembra abissale, eppure Simone Inzaghi non si fida della Vecchia Signora che, nell’ultimo periodo, ha cambiato marcia: “Penso che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. Secondo me la Juventus è un’ottima squadra, adesso ha perso qualche punto ma abbiamo visto che è in ripresa. Nelle ultime sei ha fatto cinque vittorie e un pareggio. Quindi sarà da tenere d’occhio con attenzione”. Da ricordare che Inter e Juventus si ritroveranno di fronte, il prossimo 12 gennaio, a San Siro con in palio la Supercoppa Italiana, un trofeo al quale tengono tantissimo entrambe.

Inter, un pensiero anche al Liverpool

Concluso un 2021 ricco di soddisfazioni, l’Inter è già concentrata sul prossimo anno. Tra gli appuntamenti più significativi, c’è sicuramente la doppia sfida di Champions League con il Liverpool (16 febbraio l’andata a San Siro, 8 marzo il ritorno ad Anfield, casa dei Reds), valida per gli ottavi di finale: “La squadra deve essere sempre molto intensa. Sappiamo quello che ci aspetterà contro il Liverpool, era al primo posto delle squadre che avrei voluto evitare. Ci arriveremo nel migliore dei modi, ma prima avremo diversi giorni tra gennaio e febbraio da vivere molto intensamente”. Insomma, un impegno alla volta, la ricetta di Simone Inzaghi.

