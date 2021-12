SONDAGGIO - Simone Inzaghi vs Conte: chi meglio in panchina all'Inter?

23-12-2021 10:48

Solo pochi mesi sono bastati a Simone Inzaghi per conquistare l’Inter e il popolo “bauscia” da sempre molto esigente. Ma soprattutto al tecnico piacentino è riuscita l’impresa di cancellare l’ombra ingombrante di Antonio Conte, l’uomo che dal nulla aveva ricreato una squadra vincente a suon di urlacci, scenate e purghe dolorose.

Ma Conte aveva gente come Hakimi e Lukaku, mentre Inzaghi ha ereditato una squadra vincente ma da ricostruire in alcuni ruoli chiave. E i numeri sono dalla sua parte. Anche proseguire il lavoro eccezionale di un grande predecessore non è una cosa da poco e in questo caso Inzaghi ha avuto l’umiltà di mantenere l’impianto esistente, valorizzare giocatori nuovi e creare, perché no, un rapporto più sereno con il gruppo.

Il confronto tra i due nasce spontaneo, soprattutto dopo che l’Inter ha vinto per distacco il girone d’andata e passato il turno di Champions e i meriti di Inzaghi sono palesi.

