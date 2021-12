La Juve ha ripreso a correre, Allegri: "Gennaio diventa importante"

La Juventus pone fine nel migliore dei modi ad un 2021 condito da tanti alti e bassi. La compagine bianconera infatti, coglie la sua seconda vittoria consecutiva e allunga la sua striscia positiva in campionato, battendo per 2-0 il Cagliari.

A decidere allo Stadium sono stati i goal realizzati da Kean sul finale di primo tempo e di Bernardeschi nelle ultime battute della ripresa.

Massimiliano Allegri, parlando ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra e spiegato come è nata la prima rete.

“Morata con la squadra chiusa si era un po’ innervosito e vedevo che faceva fatica. Non gestiva la palla e non si muoveva e a quel punto lì ho preferito spostare Kean come centravanti perché magari poteva occupare di più l’area e attaccava di più la profondità. E’ stato bravo nell’occasione del goal e anche Morata poi si è sciolto un po’ di più partendo più largo”.