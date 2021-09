Inter, Julio Cesar: "Real forte, ma i nerazzurri possono competere con tutti"

Julio Cesar torna al Meazza. Farà da commentatore per Amazon Prime Video assieme a Diego Milito e Clarence Seedorf in vista di Inter-Real Madrid di stasera. Ecco le sue parole a La Repubblica.

«È il sogno di ogni giocatore giocare in Champions League e vincerla. Dividerlo poi con quella squadra fantastica è stata una cosa veramente strepitosa. Ora questa nuova avventura mi dà modo di ritrovare Milito, Seedorf, ma anche di conoscere da vicino tanti altri che ho incontrato solo da avversario. L’Inter può competere con tutti. Certo, c’è il Real, ma non deve avere paura di nessuno. È fortissima, ha preso giocatori di carattere. E io mi aspetto che l’Italia possa sempre arrivare con due o tre squadre in fondo, credo che possa portare almeno una squadra in finale o in semifinale».

OMNISPORT | 15-09-2021 11:28