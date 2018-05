Inter-Juve, arriva il provvedimento nei confronti di Orsato

Niente più big match fino al termine della stagione per Daniele Orsato. Il Corriere della Sera, che riporta fonti vicine ai vertici arbitrali, spiega che l’AIA adotterà questo provvedimento dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sul direttore di gara di Inter-Juventus.

I vertici rimproverano all’arbitro veneto solo la mancata espulsione di Miralem Pjanic per doppia ammonizione, mentre sarebbero rimasti soddisfatti della sua direzione generale: Orsato verrà tenuto a riposo per un turno o utilizzato come addetto al VAR, e in ogni caso non dirigerà più partite importanti da qui al termine della stagione.

Niente Roma-Juventus, Lazio-Inter e Milan-Fiorentina quindi per il fischietto di Montecchio Maggiore che si è rifugiato in famiglia e ha trascorso le sue giornate con moglie e figli, isolandosi dalle polemiche.

Orsato, assieme a Irrati e Valeri, terminato il campionato volerà in Russia come addetto al VAR per i Mondiali. Gianluca Rocchi è l’unico arbitro italiano scelto dalla FIFA.

Niente inchiesta invece sul siparietto tra Tagliavento e Allegri al termine della partita di San Siro, che aveva fatto infuriare sui social tifosi interisti e napoletani.

“Quanto successo è sotto gli occhi di tutti, è stato visto in oltre 170 paesi da milioni di persone collegate. Di certo non è stato un bello spot per il calcio italiano. Siamo orgogliosi della prestazione della squadra, ha messo in campo l’anima anche se con un uomo in meno”, le parole dell’ad dell’Inter Antonello.

“Abbiamo deciso di parlare solo oggi per evitare di fare commenti a caldo, influenzati dalle emozioni del momento. Abbiamo rivisto tutti gli episodi e non riusciamo a spiegarci come mai nel corso della stessa partita siano stati usati due pesi e due misure. Nel mondo del calcio molte cose stanno cambiando ma sembra che alcune di queste rimangano invariate. Noi comunque siamo orgogliosi della nostra storia”.

SPORTAL.IT | 01-05-2018 06:50