Inter Women batte la Juve con rigore dubbio al 90', il web insorge: Marotta League anche tra le donne

Il penalty assegnato alle nerazzurre in pieno recupero ha acceso le polemiche. Canzi: "Errore evidente da parte dell'arbitro". E i tifosi si scatenano

Non si placano le polemiche degli anti-interisti, che continuano a cavalcare la narrazione della cosiddetta “Marotta League”, insinuando presunti favori arbitrali a vantaggio dei nerazzurri nei momenti chiave della stagione. Questa volta, però, sotto i riflettori non è finita la formazione di Simone Inzaghi, bensì l’Inter Women. Nel Derby d’Italia femminile contro la Juventus Women, la squadra nerazzurra ha mandato ko la formazione di Canzi: sotto la lente d’ingrandimento, un calcio di rigore in pieno recupero assegnato alle nerazzurre, che ha scatenato le polemiche anche sui social.

Rimonta al cardiopalma nel Derby d’Italia contro la Juve

Il Derby d’Italia femminile, valido per la quinta giornata della Poule Scudetto di Serie A, ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. All’Arena Civica Gianni Brera di Milano, l’Inter Women ha conquistato una vittoria pesantissima contro la Juventus Women, imponendosi con un incredibile 3-2 in rimonta.

Le bianconere di Canzi erano passate in vantaggio grazie a Beccari, ma la risposta nerazzurra non si è fatta attendere: Tomaselli ha rimesso la sfida in equilibrio. Quando Cantore sembrava aver indirizzato la gara a favore della Vecchia Signora con il gol del 2-1 nel finale, l’Inter ha ribaltato tutto nei minuti di recupero. Prima il discusso rigore trasformato da Wullaert per il 2-2, poi, al 95’, il colpo di grazia firmato da Elisa Polli ha mandato in estasi le nerazzurre, completando una rimonta da urlo.

Canzi sul rigore: “Errore evidente, ma non abbiamo perso per questo”

Il calcio di rigore assegnato in pieno recupero all’Inter Women ha sollevato un vespaio di polemiche, con l’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, che non ha nascosto il suo disappunto nel post-partita. “Dal campo ho subito avuto la sensazione che non ci fosse, ma rivedendolo è ancora più evidente: per me non può mai essere rigore”, ha dichiarato il tecnico bianconero. “Entrambe le giocatrici guardano la palla e si incrociano, il penalty è inopportuno e il metro di giudizio è stato totalmente diverso nell’arco della gara”.

Nonostante l’episodio controverso, Canzi ha riconosciuto che l’errore arbitrale non è stato l’unico fattore determinante nella sconfitta della sua squadra: “L’errore più grande è stato il gol subito all’ultimo minuto. Gli arbitri sbagliano, come sbagliamo noi. Ho parlato con il direttore di gara, gli ho detto che ha commesso un errore grosso, ma sono convinto che siano in buona fede”.

Polemiche social: il rigore scatena il caos tra i tifosi

La sfida tra Inter Women e Juventus Women non si è conclusa con il triplice fischio, ma è proseguita sui social, dove il rigore assegnato in pieno recupero ha acceso gli animi tra le due tifoserie. Su X, diversi tifosi bianconeri hanno puntato il dito contro l’episodio, rilanciando l’ormai celebre accusa di favoritismi arbitrali nei confronti dei nerazzurri: “La Marotta League è arrivata anche nel calcio femminile”, scrivono tantissimi utenti, mentre un altro aggiunge: “Non siamo stupiti di niente”.

Dall’altra parte, la reazione del popolo interista non si è fatta attendere. “Incredibile, piangete anche con il calcio femminile”, ha commentato ironicamente un tifoso nerazzurro, mentre qualcun altro ha rincarato la dose con toni più accesi: “Ve ne dovrebbero assegnare 120 di rigori contro per tutti i furti con la maglia dei carcerati”.