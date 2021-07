Inter: L'ultima tentazione di Lukaku non spaventa i tifosi

Prima o poi la super-offerta doveva arrivare: anche in un mercato arido come questo esistono ancora 3-4 club al mondo in grado di sparigliare le carte e lanciare proposte a tanti zeri. Tra questi c’è il Chelsea che vorrebbe riportare Lukaku in Premier. Andò via dal Manchester United con l’etichetta di irrisolto ma ora Big Rom è considerato tra i bomber più forti al mondo anche in Inghilterra ed Abramovich ha dato mandato di non badare a spese per vestirlo di Blues. Pronta un’offerta di oltre 120 milioni per l’Inter mentre al giocatore verrà proposto un ingaggio di 10 milioni netti a stagione. Cifre fuori mercato che, in tempi di pandemia, impongono una riflessione.

L’Inter fa muro, Lukaku è tra gli incedibili

Per ora l’Inter non cede. Lukaku è considerato il perno centrale del progetto, ci saranno anche altri giocatori cedibili ma non il belga, vero totem e uomo simbolo della rinascita nerazzurra. Anche il giocatore avrebbe manifestato l’interesse a rimanere dov’è, pur lusingato dalla stima e dall’assegno che il Chelsea gli potrebbe corrispondere. E i tifosi? Prevale l’ottimismo tra i fan nerazzurri a giudicare da quanto si legge sui social.

I tifosi non credono all’addio di Lukaku

La maggioranza degli interisti (e non solo) credono che Lukaku resterà anche nella prossima stagione: “Non sono un estimatore del Belga, ma da juventino, a me farebbe molto piacere se un giocatore del genere in un momento di difficolta’ per la societa’ come questo dice che vuole restare a tutti i costi.. chapeau per lui, se e’ vero come lo raccontano..” o anche: “Mi corre un brivido lungo la schiena….anche se penso che per quest’anno….big rom non si muove..” oppure: “Lukaku resta. Per un motivo molto semplice: è felice. I soldi non sono tutto nella vita. Romelu ha trovato il miglior se stesso in nerazzurro. E non si lascia mai quando si è in questa condizione di autostima e soddisfazione” e infine lo scettico: “Domani chi sarà il prossimo? Ogni giorno uno nuovo. Avanti il prossimo”.

SPORTEVAI | 29-07-2021 08:36