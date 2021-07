Mercato Inter, è tornato Romelu Lukaku: le ultime sul suo futuro

Romelu Lukaku ha terminato le vacanze ed è rientrato a Milano: da lunedì sarà a disposizione del nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, svolgerà le visite mediche di rito e si metterà al lavoro per rimettersi in forma in vista della prossima stagione.

“Hey Milano”, la frase scritta su Instagram dopo l’atterraggio: l’attaccante belga è più carico e motivato che mai, con l’obiettivo dichiarato di vincere il secondo scudetto di fila e permettere all’Inter di arrivare alla seconda stella.

Il bomber belga è centrale nel progetto futuro dell’Inter, lo ha ribadito domenica anche l’amministratore delegato Beppe Marotta: “Se si può dire che Lukaku è incedibile? Da parte nostra sì, assolutamente sì. Lukaku è un elemento importante in questa scacchiera a disposizione di Simone Inzaghi”, le parole a Sportmediaset.

L’Inter, dopo l’addio di Hakimi, dovrà probabilmente mettere a segno un’altra cessione importante, ma non sarà quella dell’ex punta del Manchester United, nonostante le sirene continue dalla Premier League.

Anche a causa della situazione economica complicata dell’Inter e di Suning, i tabloid britannici hanno accostato insistentemente nelle ultime settimane il nome del giocatore ad alcune big del campionato inglese, in particolare Chelsea e Manchester City, a cui manca una prima punta di altissimo livello. Mentre Guardiola sembra ormai concentrato su Harry Kane, i Blues seguono sempre il giocatore ma i nerazzurri hanno avvertito che servirà un’offerta da oltre 100 milioni di euro per convincerli a sedersi al tavolo.

Dall’Inghilterra arrivano però anche indiscrezioni su un Lukaku determinato a restare in Italia, tanto da aver rifiutato le avances milionarie del Chelsea. L’addio di Conte lo ha spiazzato, ma il giocatore è convinto di continuare la sua avventura in Italia, dove si sente apprezzato, anche nella prossima stagione.

OMNISPORT | 25-07-2021 21:46