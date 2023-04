Inter, la mira dov'è? Tre gol su 110 tiri

La crisi nerazzurra è caratterizzata anche dalle polveri bagnate degli attaccanti di Simone Inzaghi: un solo gol su azione nelle ultime sei partite

08-04-2023 10:13

Crisi di gioco, di risultati e di gol. Proprio le reti sono quelle che mancano in casa Inter, la precisione. A cui sicuramente si aggiunge un pizzico di sfortuna. I numeri dell’ultimo mese, vale a dire sei partite, sono terribili per l’attacco dell’Inter: su 110 tiri, appena tre sono stati gol. Si contano 87 conclusioni in quattro gare di campionato contro Spezia, Juventus, Fiorentina e Salernitana, 34 in porta, 25 in campionato.

Nelle ultime quattro partite, secondo gli expected.gol, l’Inter di Inzaghi avrebbe dovuto segnare 10,81 reti, quindi 11. Concretamente ne ha fatti tre, di cui uno solo su azione, e non da parte di un attaccante, ma di Gosens su dormita della difesa della Salernitana. Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa hanno le polveri bagnatissime.