Inter, Lautaro non ha dubbi: "Manca poco, un altro anno insieme"

03-07-2022 13:22

Lautaro Martinez è sicuro. Nel suo futuro c’è ancora l’Inter. L’attaccante argentino vuole continuare la sua avventura con la maglia nerazzurra, con cui ha un contratto fino al 2026. Lautaro non è sul mercato, come confermato da un suo commento a un post su Instagram dell’Inter.

Una foto con Lautaro in campo con la maglia nerazzurra e il commento dello stesso Lautaro: “Manca poco, un altro anno insieme! Forza Inter”. Parole importanti per il suo club, che inizierà tra pochi giorni la preparazione estiva per la prossima stagione.