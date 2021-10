Inter, le parole dell'agente di Bastoni spaventano i tifosi

Da pochi giorni la proprietà del Newcastle è stata rilevata da una cordata dell’Arabia Saudita e, dato che ora ha una disponibilità economica praticamente illimitata, sta per terremotare lo scenario del calciomercato internazionale. Abbiamo già parlato delle voci sull’interessamento per alcuni calciatori di Inter e Juventus da parte dei Magpies, ma c’è anche qualcuno che si augura una chiamata del club inglese per i propri assistiti.

E’ il caso di Tullio Tinti, agente, tra gli altri, del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, che oggi, a margine dell’assemblea dell’Assoagenti che a Milano ha confermato alla presidenza Giuseppe Galli, si è augurato di ricevere una chiamata da parte del Newcastle. Il problema che il 22enne nativo di Casalmaggiore è felicissimo di rimanere all’Inter, come lo stesso procuratore ha dovuto ammettere, e ha anche firmato da poco il rinnovo. Inoltre, insieme a Nicolò Barella e Lautaro Martinez, è uno dei calciatori che sono considerati incedibili e facenti parte di un progetto a lungo termine dalla dirigenza dei campioni d’Italia.

Ma Tinti auspica ugualmente che Bastoni, visto l’enorme passivo della società, possa essere una cessione eccellente per riempire le casse vuote. Queste le parole di Tinti, che sicuramente non faranno felici i tifosi nerazzurri: “Se fosse Bastoni da sacrificare prenderemmo in esame le cose, ma abbiamo firmato un contratto poco tempo fa e Alessandro è felicissimo all’Inter, squadra per cui ha sempre tifato da bambino. La proprietà cinese ha dei problemi e deve arrangiarsi in qualche modo per far tornare i conti. Per quanto ci riguarda il problema non esiste. Il Newcastle? Mi auguro che chiamino”.

OMNISPORT | 13-10-2021 20:30