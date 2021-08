Inter, l'ex Paolillo stronca la famiglia Zhang

Con Romelu Lukaku indirizzato verso il Chelsea non arrivano solo dai tifosi i segnali di malcontento nei confronti dell’attuale proprietà dell’Inter.

Intervenuto ai microfoni di ‘Tmw Radio’, infatti, anche Ernesto Paolillo non è stato tenero nei confronti della famiglia Zhang, accusata dai sostenitori dell’Inter di non mantenere le promesse riguardo l’incedibilità dell’attaccante belga.

L’ex amministratore delegato e direttore generale dell’Inter del Triplete invoca una presa di potere da parte di Giuseppe Marotta e preconizza l’imminente uscita di scena degli Zhang: Avessero voglia di continuare, dopo aver ceduto Hakimi gli Zhang non avrebbero venduto anche Lukaku: questo significa alzare bandiera bianca. Mi auguro che Marotta abbia voglia di continuare a guidare l’Inter: solo lui può proporre una ripartenza per il proprietario che verrà”.

“Si cerca semplicemente di andare in avanti in attesa di un compratore della società, che la prenda e magari poi non sarà più un problema degli Zhang” ha concluso Paolillo.

