Inter-Lukaku, il ritorno si complica: due big vogliono il belga

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora avvolto nel mistero. Ad oggi, non è ancora chiaro dove giocherà il prossimo anno l’attaccante belga che continua a sognare il grande ritorno all’Inter.

Inter, Lukaku ha le idee chiare

Non ci sono dubbi: Romelu Lukaku ha in mente solo l’Inter. Sta facendo di tutto per favorire la trattativa. Pronto a decurtarsi lo stipendio del 50% (ai Blues guadagna circa 12 milioni di euro netti), il belga ha il desiderio (forte) di tornare a Milano, sponda nerazzurra, ovvero dove ha offerto il meglio di sé stesso.

L’Inter sta cercando di capire come riuscire ad incastrare tutto per arrivare alla classica fumata bianca. Liberarsi di stipendi onerosi, come quelli di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, rappresenta la prima mossa. C’è poi da capire le richieste eventuali del Chelsea e la posizione di Edin Dzeko.

Lukaku, due top team pronti a corteggiarlo

Non ci sarebbe solo l’Inter in corsa per Romelu Lukaku. Dall’Inghilterra giungono indiscrezioni che raccontano di un forte interessamento di Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham conosce perfettamente Big Rom e starebbe facendo di tutto per convincerlo a prendere in considerazione l’idea di diventare il nuovo attaccante degli Spurs.

Attenzione anche al Bayern Monaco. L’addio di Robert Lewandowski (lo aspetta il Barcellona) sta costringendo il club bavarese a cercare un nove di egual caratura. L’attaccante in forza al Chelsea sarebbe il primo nome della lista. Dovesse scegliere il Bayern Monaco, il belga sarebbe certo di essere al centro del progetto e, quindi, sicuro di una maglia da titolare.

Lukaku riflette, il Chelsea attende con pazienza

Solo un anno fa, il Chelsea ha speso circa 115 milioni di euro per riportare Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo una sola stagione (decisamente fallimentare), il belga spinge per andarsene. Il club londinese, ora nelle mani di una nuova proprietà, sta attendo di poter valutare tutte le offerte e cercare di monetizzare il più possibile. L’Inter, al momento, è il club che pare poter offrire meno a livello economico per il cartellino di Big Rom.