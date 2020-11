Inter, Lukaku mette nel mirino l'Atalanta

Piccolo spiraglio di luce per l’Inter, tornata a Milano da Madrid con zero punti in saccoccia: la squadra di Conte è attesa da un altro impegno probante contro l’Atalanta, poi sarà sosta dedicata alle varie nazionali.

Per la trasferta di Bergamo, il tecnico nerazzurro potrebbe recuperare un pezzo da novanta in attacco, la cui assenza si è fatta decisamente sentire all’Estadio Alfredo Di Stefano: Romelu Lukaku.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, da Appiano Gentile filtra un cauto ottimismo sulle condizioni del centravanti belga: decisivo sarà l’allenamento di venerdì, alla vigilia del match in programma domenica pomeriggio al ‘Gewiss Stadium’.

Le sensazioni riguardo ad un suo recupero sono positive e Lukaku potrebbe davvero far parte della spedizione che sfiderà il ‘Papu’ Gomez e compagni: magari partendo dalla panchina per subentrare a gara in corso nella ripresa.

L’ex Manchester United vuole esserci, anche per dare un segnale in ottica nazionale: un suo reintegro darebbe il via libera al ct Martinez per la convocazione in vista dell’amichevole con la Svizzera e delle ultime due gare del girone di Nations League con Inghilterra e Danimarca (Belgio al primo posto con 9 punti dopo 4 partite).

OMNISPORT | 05-11-2020 14:45