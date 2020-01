Inter, malcontento tifosi: Allora prendiamo anche Giggs e Cantona

Tutto si può dire tranne che l’Italia non sia un paese…per vecchi. La serie A si sta infarcendo di ultratentenni, capitanati da Zlatan Ibrahimovic e in costante crescita a giudicare dalle ultime voci di mercato. Sembra quasi fatta per il passaggio all’Inter di Ashley Young, nome famoso e cognome che tradisce il paradosso.

LA TRATTATIVA – Dopo aver ritenuto onerosa la richiesta del Chelsea per Alonso, Marotta avrebbe identificato l’uomo giusto per rinforzare già a gennaio la rosa con l’esperto terzino del Manchester United in grado di agire su entrambe le corsie. Col giocatore 34enne ci sarebbe già l’accordo per un contratto di 18 mesi, ora resta da capire se lo United lo libererà gratis essendo in scadenza di contratto.

LE REAZIONI – Solo i fedelissimi di Conte giustificano l’operazione sui social: “Conte lo voleva già nel 2017,è un giocatore che sta benissimo nel suo sistema,12/13 partite da 90’,può fare TS/TD,occasione a zero euro e aumenti il livello del pacchetto esterni.Cosa molto importante:zero infortuni. Why not?” o anche: “Se Antonio Conte da Lecce ha permesso a Borja Valero di correre come un cavallo,non vedo come Ashley Young non possa diventare come il nostro Old Maicon”.

IRONIA – Fioccano commenti ironici come quelli di un tifoso che posta la foto di Marotta al telefono, scrivendo: “E’ nero come Pogba non se ne accorgono fidati” oppure: “Mi pare che i tempi siano maturi per Cantona e Giggs. Finalmente i sogni di Moratti si stanno realizzando”.

INCREDULI – C’è chi scrive: “Antonio Conte dopo aver preso Lukaku e Sanchez, vorrebbe anche Young. Ma non faceva prima ad allenare il Manchester United?” oppure: “Era un buon giocatore…. 6 anni fa…”.

FAKE – C’è chi la mette sul ridere: “L’Inter ha fatto uscire la fake news su Young così lo prende la Juve e noi ci buttiamo su un pezzo da 90″.

L’ETA’ – In tanti non vogliono credere alla notizia del suo acquisto: “Young ha 34 anni ed è nettamente in calo. Arriva perché gratis. Non capisco questo continuo “braccino corto” della proprietà. Cosa risolvi con un giocatore di 34 anni? Tra 6 mesi sei punto a capo a doverne prendere un altro” e infine: “34 anni, in forte calo, non ha nulla del giocatore di Conte, giocherebbe a piede invertito. All’apparenza l’eventuale acquisto di Young non avrebbe il minimo senso. Se non quello di far accettare un arrivo di Darmian al suo posto”.

SPORTEVAI | 08-01-2020 12:42