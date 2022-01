Naletilic su Brozovic e Perisic: "Per il rinnovo serve volontà comune"

02-01-2022 15:41

Tiene banco il casa Inter il discorso sui rinnovi di due protagonisti della rosa, ovvero i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Da tempo i nerazzurri cercano un accordo che soddisfi entrambi, tra richieste dei giocatori che vogliono riconosciuto il proprio valore e società che vuole contenere i costi.

A parlare di questa situazione è l’intermediario di mercato Marko Naletilic, che a linterista.it si è detto fiducioso del buon esito delle trattative ma che, a tal fine, serve qualcosa di più di ciò che è stato fatto fino a ora:

“Brozovic è un giocatore importante, gioca in una squadra forte, ha vinto il campionato da protagonista, lo considerano fondamentale, non vedrei grandi motivi per andare in un’altra squadra importante. Gli stipendi possono essere alzati ma c’è un limite, poi serve la volontà di rimanere […] Per Perisic vale lo stesso discorso, lo apprezzo tanto come giocatore, anche se Marcelo è più giovane, dunque è giusto che riceva offerta più alta. Perisic ha fatto molto bene, è anche lui importante per l’Inter. Non vedo perché cambiare tanto per cambiare: abbiamo visto come a volte cambiando campionato ti ritrovi in panchina…”.

