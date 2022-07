Inter, Marotta a Bremer: "Presto sarai nostro"

04-07-2022 11:10

In casa Inter tiene banco il caso Bremer. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il difensore del Torino, promesso sposo nerazzurro, sarebbe impaziente di trasferirsi alla Pinetina; tuttavia oggi inizierà la preparazione con il club granata.

La dirigenza nerazzurra avrebbe quindi contattato l’agente di Gleison Bremer e l’intermediario dell’operazione, tranquillizzando il centrale di difesa che il prossimo rinforzo per Simone Inzaghi sarà lui. La comunicazione giunta direttamente dall’Amministratore Delegato Marotta e dal Direttore Sportivo Ausilio, fa capire le reali intenzioni del club di Steven Zhang, che starebbe lavorando alacremente per soddisfare il prima possibile tutte le parti in causa. La formula su cui si discute è il prestito con obbligo di riscatto, ma è fondamentale trovare un punto di equilibrio sulla cifra (tra i 28 ed i 30 milioni).

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE