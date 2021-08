Inter, Marotta allo scoperto sul mercato degli esuberi

Un solo acquisto. Ma ben ponderato. Dopo aver chiuso in poche ore il doppio colpo Edin Dzeko-Denzel Dumfries, buono per cancellare la delusione della cessione di Romelu Lukaku e tranquillizzare Simone Inzaghi, in casa Inter si sta lavorando all’ultimo affare dell’estate, l’attaccante che dovrà completare il parco punte a disposizione del tecnico piacentino.

L’innesto è necessario anche dal punto di vista numerico, pensando al fatto che già al debutto in campionato contro il Genoa l’erede di Antonio Conte avrà a disposizione il solo Dzeko, a parte il giovane Satriano, visto l’infortunio che blocca Alexis Sanchez e la squalifica di Lautaro Martinez.

La scelta sembra poter ricadere su Marcus Thuram del Borussia Moencengladbach, ma nonostante i due pesanti sacrifici di Hakimi e dello stesso Lukaku anche quest’ultimo acquisto dovrà essere valutato bene per far quadrare i conti, pensando anche ai diversi ingaggi pesanti che gravano sul bilancio, compresi quelli di giocatori non indispensabili per il nuovo corso.

Come la coppia cilena formata da Alexis Sanchez e Arturo Vidal, dei quali ha parlato apertamente l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto alla trasmissione radiofonica cilena La Tercera: “Non abbiamo offerte formali per nessuno dei due, rimarrano all’Inter. Fanno parte del progetto“.

Marotta ha quindi confermato che l’attaccante e il centrocampista resteranno in rosa anche per la stagione che va a cominciare. Altri, quindi, dovranno essere gli esuberi da smaltire in attacco. Su tutti Andrea Pinamonti, ma anche lo stesso Satriano dovrebbe venire ceduto in prestito nelle battute finali del mercato.

“Con Sanchez bisogna avere un po’ più di pazienza – ha aggiunto il dirigente – Ha avuto qualche problema fisico ultimamente, però speriamo che si riprenda presto. Per noi è un giocatore importante, speriamo che si riprenda presto e che possa dare ancora una volta il supporto di cui abbiamo bisogno per questa stagione”.

OMNISPORT | 20-08-2021 10:17