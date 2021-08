Mercato Inter: i nerazzurri accelerano, tutto sul nuovo attaccante

Non solo Edin Dzeko. L’Inter rompe gli indugi e intende portarsi a casa il rinforzo necessario per completare l’attacco già in questi prossimi giorni. In secondo piano la pista per Duvan Zapata, su cui l’Atalanta pretende 40 milioni e la certezza di avere un degno sostituto, il nome forte per la dirigenza meneghina diventa ora quello di Marcus Thuram.

Secondo quanto spiegato da ‘SportMediaset’, infatti, l’Inter avrebbe portato una forte accelerazione nelle ultime ore per assicurarsi il francese. E proprio per questo motivo avrebbe deciso di presentare all’indirizzo del Borussia Mönchengladbach un assegno di 30 milioni, bonus compresi. Una cifra importante, di fronte alla quale il club tedesco (che pure non vorrebbe privarsi del giocatore) starebbe vacillando.

Il momento dovrebbe dunque essere quello giusto e anche l’offerta potrebbe definitivamente sbloccare l’operazione che permetterà a Simone Inzaghi di completare l’attacco. Forte della certezza Dzeko, infatti, anche la continuità di Lautaro Martinez dovrebbe oramai essere pressoché garantita.

Il ‘Toro’ argentino, il cui contratto è in scadenza nel 2023, dovrebbe infatti essere ormai definitivamente fuori dal mercato. Mercoledì ha infatti avuto luogo un incontro tra l’ad dell’Inter Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e Alejandro Camano, agente proprio del numero 10 dei campioni d’Italia.

L’attesa fumata bianca sembra alla fine arrivata, con un rinnovo che potrebbe arrivare sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Decisamente non poco, considerando che si parte dagli attuali 4,5.

E con Dzeko, il ritrovato Lautaro, l’alternativa di lusso Alexis Sanchez e l’emergente Satriano, l’innesto di Thuram potrebbe definitivamente completare il reparto che tanto preoccupa la tifoseria dopo il doloroso addio di Romelu Lukaku.

OMNISPORT | 19-08-2021 23:58