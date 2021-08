Inter, c'è la svolta per il futuro di Lautaro Martinez

Dopo tante delusioni per i tifosi dell’Inter sta per arrivare la prima notizia positiva della tribolata estate 2021 sul fronte mercato.

Se infatti gli ingaggi di Edin Dzeko e Denzel Dumfries hanno solo reso meno amare le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, in attesa di conoscere il nome dell’attaccante che dovrà completare il parco punte a disposizione di Simone Inzaghi il popolo nerazzurro era in attesa di aggiornamenti confortanti circa il futuro di Lautaro Martinez e in particolare il rinnovo del contratto dell’argentino, in scadenza nel 2023.

Ebbene dopo l’incontro avvenuto nella giornata di mercoledì a Milano tra l’ad dell’Inter Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio da una parte e l’agente di Martinez, Alejandro Camano, dall’altra, l’ottimismo circa la permanenza all’Inter del ‘Toro’ è palpabile.

Non è ancora arrivato il tempo di firme e annunci, ma secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ le parti sono vicine e potrebbero bastare pochi giorni per limare gli ultimi dettagli.

L’intesa dovrebbe venire trovata sulla base di un accordo di cinque anni, quindi altri tre rispetto all’attuale scadenza, con ingaggio da 6 milioni netti l’anno.

Notevole quindi il passo avanti dell’Inter rispetto all’ultima offerta presentata a Camano, che prevedeva uno stipendio di 4,5 milioni netti per Lautaro Martinez.

L’entourage dell’argentino non è ancora del tutto soddisfatto, perché pur essendo evidente il salto di qualità rispetto all’attuale ingaggio di “appena” 2,5 milioni, lo stesso del primo contratto firmato da Lautaro con l’Inter nell’estate 2018, Camano punta a strappare alla società un altro milione.

Il prossimo incontro, che potrebbe anche essere quello decisivo, sarà volto proprio ad appianare le ultime differenze: Camano chiederà di aggiungere il milione alla parte fissa dell’ingaggio del proprio assistito, reduce dalla vittoria in Coppa America, l’Inter proverà a lavorare sui bonus.

Dettagli, comunque, o quasi. L’Inter, che dopo la cessione di Lukaku non aveva mai preso in considerazione la possibilità di privarsi di Martinez, e il giocatore, che analogamente aveva messo la permanenza a Milano al primo posto dei propri desiderata, stanno per legarsi reciprocamente a lungo termine.

OMNISPORT | 18-08-2021 17:28