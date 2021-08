Mercato Inter: nome a sorpresa per l'attacco, affare in corso

L’Inter accelera per mettere a segno il secondo colpo in attacco, dopo l’arrivo di Edin Dzeko. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando su più fronti: negli ultimi giorni Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne sono stati i nomi più gettonati, e sono previsti incontri con gli agenti nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta Sky, un altro attaccante è a sorpresa finito nella lista acquisti di Marotta: Marcus Thuram, punta 24enne del Borussia Monchengladbach. Figlio d’arte (il padre è Lilian Thuram, grande ex di Parma e Juve), Thuram nonostante la stazza è un attaccante rapido e tecnico, che potrebbe fare comodo a Simone Inzaghi.

L’Inter avrebbe parlato con il suo procuratore, Mino Raiola, durante l’affare per Dumfries: il Biscione lo considera un piano B di spessore se non andranno a segno le operazioni Zapata o Correa. Thuram Jr, nazionale francese, nella scorsa stagione in Bundesliga ha realizzato 8 reti in 29 partite di campionato.

Intanto la società meneghina sta facendo di tutto per trattenere l’unico gioiello rimasto nell’attacco nerazzurro, Lautaro Martinez. Mercoledì è previsto un incontro importante con l’agente del giocatore, Alejandro Camano. Si cerca l’intesa sulla base di 6 milioni di euro l’anno, la speranza è di chiudere in fretta e blindare il Toro, che continua ad essere corteggiato dai ricchissimi club di Premier League, Arsenal e Tottenham in primis.

OMNISPORT | 18-08-2021 07:18