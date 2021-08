Inter, c'è Sensi fra le note più liete per Simone Inzaghi

Nonostante le partenze eccellenti, ultima quella di Romelu Lukaku, procede bene l’avvicinamento dell’Inter all’inizio della nuova stagione. I nerazzurri nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A hanno superato con un netto 3-0 la Dinamo Kiev.

Fra le note positive che Simone Inzaghi ha avuto dalla gara c’è sicuramente la condizione di Stefano Sensi, autore di una bella prova nella posizione di trequartista e ormai pienamente recuperato dopo gli annosi problemi fisici che lo scorso anno lo hanno costretto a lungo a fermarsi e gli hanno impedito di avere un rendimento di alto livello per tutta la stagione.

Prima l’assist per il gol di Barella, poi l’azione insistita nell’area della squadra ucraina, che ha portato al gol del 3-0 con il destro. E al di là di questo la capacità di legare centrocampo e attacco e diverse belle giocate.

Ed ecco che, nella serata del debutto di Edin Dzeko con la sua nuova maglia, a prendersi i riflettori è stato anche lui, che nella passata stagione aveva fatto grandi cose in avvio di anno prima di farsi male. Per Simone Inzaghi sicuramente una buona notizia, a pochi giorni dall’esordio in Serie A contro il Genoa.

Sensi, che è in grado di giocare da playmaker, da mezzala e anche da trequartista avanzato, vuole conquistarsi una maglia da titolare con l’Inter, dopo le 21 presenze senza goal della passata stagione.



