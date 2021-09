Inter, Marotta: "Bisogna dare un po' di tempo a Inzaghi"

Nel pre partita della sfida tra Sampdoria e Inter a parlare è stato l’A.D dei nerazzurri, Beppe Marotta che ha toccato diversi tempi, dalla stabilità finanziaria del club fino al nuovo tecnico Simone Inzaghi.

“Dobbiamo sempre ottenere il massimo, essere distanziati dalla Juventus non è un fatto da tenere in considerazione. Ora è più importante valutare la singola prestazione per evidenziare gli eventuali errori e il condizionamento legato dai nazionali rientrati da poco – ha detto a Sky Sport – Inzaghi? Ogni allenatore gestisce come crede il gruppo con la sua personalità nel rispetto della società che deve essere a supporto del tecnico”.

E poi: “Noi lo stiamo facendo, Inzaghi è alla sua prima esperienza all’Inter e ha bisogno del giusto periodo di ambientamento. Questa è una opinione condivisa dal presidente”. Sul mercato ha poi aggiunto: “Il primo obiettivo che ci siamo preposti era mettere in sicurezza finanziaria il club, ci siamo riusciti e questo ci dà ampio respiro. E abbiamo allestito la squadra sfruttando le opportunità”.

