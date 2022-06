Inter, Marotta: "Dybala? Vogliamo chiudere entro giugno"

10-06-2022 12:54

L’Inter e Giuseppe Marotta non si nascondono più, Paulo Dybala è un chiaro obiettivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Dopo l’incontro con l’agente dell’argentino, Antun, l’amministratore delegato dell’Inter ha confermato la trattativa negli scorsi giorni e oggi è tornato a parlarne.

Ai microfoni di Sky, il dirigente ha infatti confermato le discussioni con l’agente per giungere all’accordo: “Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come si merita di avere l’Inter, il mio lavoro e quello di Ausilio e Baccin verte proprio a concludere il tutto nel mese di giugno. Vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere sempre in mente”.