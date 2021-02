Inter, Marotta: "La proprietà valuterà al meglio"

Poco prima dell’inizio del derby tra Milan e Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato Beppe Marotta: “Sicuramente viene in un momento storico straordinario per i due club, il sapore del derby viene unito alla competitività sana di un campionato che ci vede primi e secondi in classifica. La preparazione di Conte è stata meticolosa”.

Non è mancato anche un commento sulle parole di questa settimana di Zhang con l’argomento proprietà e cessione che tiene banco: “Sono certo che la proprietà valuterà al meglio ogni decisione negli interessi e nel rispetto del club. Noi come area tecnica stiamo lavorando al massimo per far sì che la stagione si concluda nel migliore dei modi”.

OMNISPORT | 21-02-2021 15:31