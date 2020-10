Inter-Milan, bufera su Calabria dopo il gesto: cosa rischia

Tempesta social contro Davide Calabria dopo il gestaccio che il terzino del Milan ha fatto al termine del derby vinto contro l’Inter. Dopo il triplice fischio, quando i giocatori rossoneri si abbracciavano per festeggiare il successo propiziato da due gol di Ibrahimovic, l’esterno prodotto del vivaio del Diavolo ha alzato al cielo il dito medio.

Il gesto è stato subito immortalato ed è circolato sui social, provocando la reazione sdegnata dei tifosi nerazzurri. Il rischio per il giocatore è che ci siano strascichi: se i membri della Procura Federale o i componenti della terna arbitrale l’hanno segnalato nei loro referti, Calabria rischia una squalifica per la partita di lunedì prossimo contro la roma.

Se invece il gestaccio non è stato notato dall’arbitro o dai collaboratori, non ci saranno conseguenze perché ,non trattandosi di condotta violenta, non può scattare la prova tv per un episodio avvenuto dopo la fine della partita e il giudice sportivo non potrà così analizzarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Dopo la stracittadina Calabria, tra i migliori in campo, aveva festeggiato su Instagram citando la frase del fondatore Herbert Kilpin: “Rosso come il fuoco e il nero come la paura che invocheremo nei nostri avversari. Questo è il Milan”. E ancora: “Che gruppo, che derby, questo è il Milan“.

OMNISPORT | 19-10-2020 11:55