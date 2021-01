Inter-Milan, Davide Calabria si infiamma per il Derby di Coppa Italia

Davide Calabria, terzino destro del Milan di Stefano Pioli, si mostra carico a Milan Tv in vista della sfida in progamma questa sera tra i rossoneri e l’Inter di Antonio Conte:

“Il derby è una partita speciale, poi stasera è da dentro e fuori. Daremo il massimo e cercheremo di portare a casa la vittoria in tutti i mod. Il ruolo di centrocampista è un esperienza in più che può farmi crescere da calciatore. Sono stato schierato lì a causa degli infortuni ma mi sono fatto trovare pronto. Quando ci sarà la necessità posso giocare anche li. Rivedere Milano in cima al calcio italiano è positivo. La rivalità fa bene a entrambe le squadre. Essere primi e secondi aiuta a crescere le società”.

OMNISPORT | 26-01-2021 20:52