Inter-Milan, è derby di mercato per un gioiello uruguaiano

Anche lontano dalle sessioni ufficiali, Inter e Milan restano molto attive sul mercato muovendosi sottotraccia e avviando sondaggi per quei profili su cui poi insistere a gennaio o a giugno dell’anno prossimo.

Entrambe le società sono partite molto bene in campionato ma in Europa stanno pagando dazio viste le due sconfitte rimediate dai rossoneri e l’unico punto racimolato dai nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk nel match di martedì.

Proprio nell’ottica di fare un ulteriore salto di qualità e garantirsi in futuro un cammino più agevole e sicuro nei tornei continentali, Milan e Inter hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo per il reparto avanzato.

Come ha riportato infatti oggi il quotidiano portoghese Record, i due club meneghini si sarebbero messi sulle tracce di Darwin Nunez, talento classe 1999 del Benfica .

L’uruguaiano, autore di una fondamentale doppietta mercoledì nel 3-0 inflitto dai lusitani al Barcellona , con il rendimento che sta tenendo in questa prima parte di stagione ha attirato su di sé le attenzioni sia di Maldini che di Marotta i quali però, per portar via da Lisbona il nativo di Artigas, dovranno battere una concorrenza molto agguerrita.

Subito dopo le due reti segnate in Champions League ai catalani, si sono fatte insistenti le voci di un interessamento anche da parte di Atletico Madrid e Manchester United, club questo che, come il Milan, aveva mercoledì sera degli emissari al Da Luz proprio per visionare i numeri e la classe di Nunez.

Acquistato dal Benfica per 25 milioni l’anno scorso, ora il valore del calciatore si aggira già attorno ai 40, una cifra importante destinata ulteriormente a salire se l’ex Almeria continuerà a brillare come ha fatto fino a questo punto.

Milan e Inter, dunque, se vorranno mettere le mani su uno dei prospetti più promettenti in circolazione dovranno confezionare un’offerta adeguata e competitiva: le rivali infatti sono tante e certamente cercheranno fino all’ultimo di non lasciarsi scappare uno dei talenti più fulgidi del calcio sudamericano.

OMNISPORT | 01-10-2021 19:30