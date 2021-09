Inter su Onana? Marotta apre la porta: "Portiere interessante"

Se ne parla da tempo, e in futuro potrebbe diventare un’opzione concreta. Attualmente Samir Handanovic è intoccabile, tra i pali nerazzurri, ma Andrè Onana è tra i pensieri dell’Inter. La conferma arriva direttamente da Beppe Marotta, uomo mercato del club meneghino.

Onana è squalificato per doping fino al prossimo quattro novembre, ma dal 2022 diverse squadre proveranno a portarlo tra le propeie fila, per presente e futuro. L’Inter guarda oltre Handanovic, 37enne ancora essenziale ma con una carta d’identità oramai avanzata.

A DAZN, Marotta ha aperto la porta ad Onana: “Anche se il calciomercato è chiuso, il nostro direttore sportivo Piero Ausilio è attivo nel monitorare le possibilità che il mercato offre. Onana è un portiere interessante. Ma non dimentichiamo che noi abbiamo un signor portiere quindi teniamocelo stretto”

Onana, intervistato dal De Telegraaf, ha evidenziato che potrebbe comunque rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Opzione meno probabile rispetto all’addio, ma comunque ancora in piedi, a seconda di come si svolgerà la sua annata post squalifica: “Tutto si può negoziare, sono ancora aperto all’ipotesi di un nuovo contratto con l’Ajax”.

L’ex Barcellona ha confessato di avere avuto contatti con squadre di Ligue 1: “Ho parlato con Lione e Nizza, ma non abbiamo trovato un accordo”.

Porta aperta per ogni futuro: l’eventualità nerazzurra a costo zero non è da scartare.

OMNISPORT | 25-09-2021 18:36