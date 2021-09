Champions League: Ronaldo gol vittoria al 95’, manita Bayern

Continua spedita la marcia del Bayern Monaco in Champions League. Dopo il 3-0 rifilato al Barcellona infatti, i bavaresi questa volta mettono a segno addirittura cinque reti (due di Lewandowski) contro la modesta Dinamo Kiev e salgono convincendo a quota 6 punti.

Nello stesso raggruppamento altra delusione per i blaugrana che proseguono nel loro momento no in Europa venendo battuti dal Benfica con un rotondo 3-0, risultato questo che complica decisamente i piani qualificazione della compagine di Koeman.

Nel girone dell’Atalanta si fa in salita anche la strada del Villarreal, affossato al 95’ dal gol decisivo del 2-1 di Cristiano Ronaldo. Per lo United arriva così il primo successo in quest’edizione della Champions League, un obiettivo questo centrato anche da Zenit (4-0 al Malmoe) e Salisburgo (2-1 al Lille con doppietta di Adeyemi). Pareggiano invece 1-1 Wolfsburg e Siviglia.

Di seguito tutti i risultati della serata.

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0 (giocata alle 18.45) 1-0 – 68′ Pessina

ZENIT-MALMO (giocata alle 18.45) 4-0 – 9′ Claudinho, 49′ Kuzyaev, 80′ Sutormin, 90’+4 Wendel

BAYERN-DINAMO KIEV 5-0 – 12′ rig. e 27′ Lewandowski, 68′ Gnabry, 74′ Sané, 87′ Choupo-Moting

BENFICA-BARCELLONA 3-0 – 3′ e 79′ rig. Nunez, 69′ Rafa Silva

MANCHESTER UNITED-VILLARREAL 2-1 – 53′ Alcacer (V), 60′ Alex Telles (M), 90’+5 Cristiano Ronaldo (M)

SALISBURGO-LILLE 2-1 – 31′ rig. e 53′ rig. Adeyemi (S), 62′ Burak Yilmaz (L)

WOLFSBURG-SIVIGLIA 1-1 – 48′ Steffen (W), 87′ Rakitic rig. (S)

OMNISPORT | 29-09-2021 23:11